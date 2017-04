Piłkarz Paris Saint-Germain i reprezentacji Polski Grzegorz Krychowiak odwiedził polską szkołę w Paryżu. "Zawsze jest to ogromna przyjemność spotkać się z dziećmi, zwłaszcza tymi, które tak jak ja w młodym wieku wychowują się za granicą" - powiedział "Krycha".

Zdjęcie Grzegorz Krychowiak i Adam Nawałka /Fot. Kuba Atys /

"Gdy byłem dzieckiem, śledziłem grę reprezentacji Polski i zawsze marzyłem, by w niej zagrać. Tego właśnie życzę tym młodym piłkarzom. Teraz przed nimi ciężka praca w szkole, na boisku i pewnego dnia może wystąpią z orzełkiem na piersi" - motywował małych marzycieli Grzegorz Krychowiak.

Zgromadzone na dziedzińcu szkoły dzieci entuzjastycznie zareagowały na pojawienie się znanego sportowca. Znanego sportowca witały zdjęcia, koszulki i flagi. Po przywitaniu przez przedstawicieli szkoły, dzieci w końcu mogły wypytać swojego idola niemal o wszystko. Motywem przewodnim była jednak kwestia gry w ojczystych barwach.

"Cieszę się, że Pan Grzegorz podpisał się nam na koszulkach. Spełniło się nasze marzenie: mogliśmy spotkać Grzegorza Krychowiaka i zadać mu swoje pytania. Krychowiak jest taki jak my: urodził się w Polsce tak jak my, mieszka we Francji tak jak my i kocha piłkę tak jak my" - mówili z wypiekami na twarzy Kamil i Kuba, uczniowie polskiej szkoły w Paryżu, którą reprezentant Polski odwiedził z okazji jej 175-lecia.

Polska Szkoła im. Adama Mickiewicza w Paryżu powstała w 1842 roku i funkcjonuje do dziś, umożliwiając uczniom uczęszczającym na co dzień do szkół francuskich kontakt z ojczystą kulturą. W szkole naucza się w systemie kształcenia uzupełniającego w zakresie języka polskiego, wiedzy o Polsce, kulturze i tradycjach polskich na poziomie szkoły podstawowej oraz gimnazjum. Grono pedagogiczne zapewnia zdobywanie wiedzy około 150 uczniom.

Zdjęcie Grzegorz Krychowiak odwiedził polską szkołę w Paryżu / fot. Rafał Krawczyk /

"Wszyscy tutaj trzymamy kciuki za Grześka i jesteśmy z niego dumni. Nasza szkoła kończy w tym roku 175 lat - tutaj uczył Mickiewicz, grał Chopin. Brakowało nam bardzo wizyty tak znamienitego Polaka jak Grzesiek, który jest autorytetem dla tego pokolenia. Dzieci uczą się na co dzień w szkołach francuskich, a tutaj uczyć się mogą języka polskiego, historii Polski i poznać Polaków, którzy ich inspirują. Tak jak właśnie Grzegorz Krychowiak" - mówi Konrad Leszczyński Dyrektor Szkoły Polskiej.

Wizyta idealnie wpisała się w tegoroczne obchody 175-lecia powstania Polskiej Szkoły w Paryżu. Spotkanie podkreśla jej wagę, jako najstarszej, ale jednocześnie najbardziej dynamicznej szkoły polskiej poza granicami kraju. Placówka podejmuje szereg działań, by naukę w szkole uatrakcyjnić, a przede wszystkim wyjść naprzeciw marzeniom i oczekiwaniom młodego pokolenia. To także kolejna tego typu inicjatywa Grzegorza Krychowiaka. Reprezentant Polski niedawno angażował się w pomoc zorganizowaną przez "Szlachetnej Paczkę", odwiedzając potrzebującą rodzinę w Polsce, wziął udział w akcji "Bądź kumplem, nie dokuczaj" i promował bezpieczeństwo w ruchu drogowym.