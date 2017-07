Grzegorz Krychowiak nie pojedzie na obóz z PSG

Grzegorz Krychowiak nie został powołany na obóz przygotowawczy w USA zespołu Paris Saint-Germain. Polak będzie ćwiczyć pod okiem trenera do przygotowania fizycznego.

Zdjęcie Grzegorz Krychowiak /Andrzej Iwańczuk /East News

Wielu spodziewało się, że po kompletnie nieudanym sezonie w PSG Grzegorz Krychowiak zmieni otoczenie, by odbudować formę w innym klubie i odzyskać miejsce w reprezentacji Polski przed mundialem w Rosji. Defensywny pomocnik postanowił jednak pozostać we francuskim klubie i jeszcze raz powalczyć o miejsce w wyjściowej jedenastce.

