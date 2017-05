Grzegorz Krychowiak może odejść, ale tylko na wypożyczenie

Nie ma dnia, by głośno nie było o Grzegorzu Krychowiaku. Reprezentant Polski znów został wzięty na "warsztat" przez dziennikarzy, tym razem dziennika "L’Equipe". Możliwe, że defensywny pomocnik nie zostanie sprzedany przez Paris Saint-Germain, a tylko wypożyczony.

Zdjęcie Grzegorz Krychowiak /AFP

Decyzji władz PSG trudno się dziwić. Mimo że klub z Paryża jest obrzydliwie bogaty, to nawet krezusi nie lubią wyrzucać w "błoto" około 30 milionów euro. A na tyle, zdaniem mediów (Hiszpanie informują o 33 mln euro), miał opiewać transfer "Krychy" z Sevilli do francuskiego potentata.

Zdaniem dziennika "L’Equipe" paryżanie, z braku kuszących ofert, nie zamierzają sprzedawać Polaka w najbliższym oknie transferowym, a tylko wypożyczyć zawodnika, który od początku zawodzi w zespole na całej linii.

Gdyby pomysł wypalił i Krychowiak zdoła odbudować się w innym zespole na wypożyczeniu, wówczas może znów stanie do walki o pierwszy skład PSG. A jeśli nie, to przynajmniej wzrosną szanse klubu, by sprzedać piłkarza ze względnie mniejszą stratą niż obecnie.

Wczoraj "Krycha" był bohaterem głośnego zestawienia w dzienniku "AS". Hiszpańska gazeta umieściła go w "najlepszej" jedenastce największych transferowych niewypałów sezonu 2016/17.

Reprezentant Polski od początku swojej nieudanej przygody we Francji, gdzie przeniósł się jeszcze w trakcie Euro 2016, spędził na placu gry ledwie 1026 minut w 19 meczach (średnio 54 minuty na boisku). Z kolei w tym roku wystąpił tylko w trzech spotkaniach.

AG