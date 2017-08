Grzegorz Krychowiak miał "swój" moment chwały w meczu PSG - Toulouse FC

Grzegorz Krychowiak może tylko pomarzyć o grze w barwach Paris Saint-Germain, teraz przepadł w reprezentacji, a słowa wsparcia pomocnikowi udzielił przyjaciel Kamil Grosicki. Nazwisko "Krychy" wreszcie wyszło z cienia przy okazji meczu paryżan z Toulouse FC. Szkoda, że przez pomyłkę...

Zdjęcie Grzegorz Krychowiak /AFP

Mecz PSG z Toulouse FC na Parc des Princes miał jednego bohatera, a był nim debiutujący w stolicy Francji Brazylijczyk Neymar.

Reklama

Supersnajper, zgodnie z przypuszczeniami, poprowadził paryżan do efektownego zwycięstwa nad zespołem z Tuluzy. Były gracz FC Barcelony, który przeniósł się do Francji za rekordowe 222 miliony euro, zapisał na swoim koncie dwa gole i błysnął dwiema asystami.

W pierwszej połowie oszałamiające wrażenie jednak zrobił fantastyczny gol Javiera Pastore, który popisał się znakomitym strzałem z dystansu. Po przerwie prawdziwą perełką była bramka, która ustaliła wynik meczu na 6-2 dla PSG.

Kibice byli świadkami zagrania, iście z gier komputerowych. Do rzutu rożnego podszedł Neymar i posłał "mięciutkie" podanie, a ustawiony co do centymetra w polu karnym Layvin Kurzawa złożyć się do efektownych "nożyć". Francuz strzelił mocno i precyzyjnie, nie dając większych szans golkiperowi.

Właśnie wtedy, zamiast nazwiska strzelca bramki, omyłkowo pojawił się napis... Krychowiak.

Na ten "detal" zwrócił uwagę między innymi Krzysztof Stanowski z weszlo.com, celnie komentując małe nieporozumienie.

"To chyba był najpiękniejszy moment Krychowiaka w PSG" - z przekąsem napisał na Twitterze.