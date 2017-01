Girondins Bordeaux - PSG 1-4 w Pucharze Ligi Francuskiej

Igor Lewczuk zagrał 90 minut w barwach Bordeaux, a Grzegorz Krychowiak znalazł się poza składem PSG na mecz tych drużyn w półfinale Pucharu Ligi Francuskiej. W finale zagra PSG, które wygrało pewnie - 4-1.

Krychowiak od kilku tygodni jest kontuzjowany i nie ma miejsca w kadrze PSG. Co innego Igor Lewczuk, który od początku sezonu jest filarem Girondins Bordeaux. We wtorek znów znalazł się w wyjściowym składzie "Żyrondystów".

Lepiej starcie w półfinale Pucharu Ligi Francuskiej rozpoczęli goście. W 19. minucie fenomenalnym strzałem z rzutu wolnego popisał się Angel Di Maria i PSG objęło prowadzenie.



W 32. minucie Bordeaux wyrównało, a z bliska do siatki trafił Diego Rolan. Gol jednak nie powinien zostać uznany, bo wcześniej Francois Kamano, który asystował, był na pozycji spalonej.



W 60. minucie błąd popełniła obrona Bordeaux, która nie upilnowała najgroźniejszego piłkarza gości - Edinsona Cavaniego. Urugwajczyk wyszedł na czystą pozycje i strzelił nie do obrony, a goście objęli prowadzenie.



Kwadrans przed końcem już wszystko było jasne. Drugiego gola w tym meczu strzelił Cavani, a PSG prowadziło już 3-1. Przy tej bramce nie popisał się Lewczuk, który przegrał kluczową głowę z Thiago Silvą, a po chwili piłka trafiła pod nogi urugwajskiego snajpera.



Dwóch goli pozazdrościł koledze Di Maria, który dorzucił jeszcze jedno trafienie. Zgarnął piłkę przed polem karnym i uderzył z dystansu, a piłka jeszcze odbiła się od słupka.



W finale Pucharu Ligi PSG zmierzy się z lepszym z pary AS Monaco - AS Nancy.



Girondins Bordeaux - PSG 1-4 (1-1)



Gole: 0-1 Di Maria (19. min.), 1-1 Rolan (32.), 1-2 Cavani (60.), 1-3 Cavani (74.), 1-4 Di Maria (81.)