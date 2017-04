FC Nantes - Girondins Bordeaux 0-1. 90 minut Lewczuka, Stępiński na ławce

FC Nantes przegrało 0-1 (0-0) z Girondins Bordeaux w pierwszym niedzielnym spotkaniu 33. kolejki Ligue 1. Cały mecz rozegrał Igor Lewczuk z Bordeaux. Mariusz Stępiński (FC Nantes) przesiedział 90 minut na ławce rezerwowych.

Przez długi czas najciekawszym wydarzeniem na Stade de la Beaujoire były materiały pirotechiczne, które wstrzymały grę na kilka minut w pierwszej połowie. Tuż przed zejściem do szatni "Żyrondyści" stworzyli sobie pierwszą okazję do zdobycia bramki, ale szczęścia zabrakło Jeremy'ememu Toulalanowi.



"Kanarki" z Nantes nie potrafiły stworzyć sobie bramkowej okazji, a mimo to Sergio Conceicao nie zmienił nic w ustawieniu napastników, które tworzył duet Prejouce Nakoulma-Emiliano Sala. Na prowadzenie wyszli za to goście. W 65. minucie, piłkarze Jocelyna Gourvenneca odzyskali piłkę w środku pola i popędzili na bramkę Maxime'a Dupe'a. Akcję strzałem zza pola karnego zakończył Younousse Sankhare, dla którego było to trzecie trafienie w barwach "Żyrondystów" w tym sezonie Ligue 1. Chwilę wcześniej świetnej okazji nie wykorzystał Felipe Pardo, który pogubił się we własnych zwodach w polu karnym gości.

Kwadrans przed końcem meczu boisko opuścił Nakoulma, ale Stępiński pozostał wśród rezerwowych. Na murawie zameldował się Amine Harit, którego notowania u Conceicao stoją wyżej od reprezentanta Polski.



W 89. minucie, na wysokości zadania stanął Dupe, który zatrzymał piłkę po próbie Malcoma.



Dzięki wygranej, "Żyrondyści" zbliżyli się do Olympique Lyon, który zajmuje miejsce premiowane startem w eliminacjach Ligi Europejskiej, na odległość dwóch punktów. Dla FC Nantes, które zajmuje 10. miejsce, była to pierwsza porażka od pięciu spotkań Ligue 1.