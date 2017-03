FC Lorient - Paris Saint-Germain 1-2. Krychowiak na ławce rezerwowych

FC Lorient przegrało 1-2 (0-1) z Paris Saint-Germain w ostatnim niedzielnym meczu 29. kolejki Ligue 1. Grzegorz Krychowiak przesiedział całe spotkanie na ławce rezerwowych.

Drużyna Unaia Emery'ego przyjechała na Stade Yves Allainmat do Lorient żądna rehabilitacji za kompromitującą porażkę 1-6 z Barceloną w rewanżowym spotkaniu 1/8 finału Ligi Mistrzów. Grzegorz Krychowiak znalazł się na ławce rezerwowych.



Nieoczekiwanie jednak to goście byli bliżej objęcia prowadzenia. W 7. minucie, uderzył Mubarak Wakaso, ale na posterunku był Kevin Trapp, który odbił piłkę na rzut rożny.



Paryżanie zrewanżowali się szansą Thiago Silvy, który po dośrodkowaniu z lewej strony uderzył na bramkę Lorient. Gospodarzy uratował bramkarz, Benjamin Lecomte.



Golkiper drużyny Bernarda Casoniego fenomenalnie spisał się również kilka minut później, kiedy w sytuacji sam na sam zatrzymał Edinsona Cavaniego.

Urugwajczyk zrehabilitował się 60 sekund, kiedy zaatakował piętą piłkę posłaną z rzutu rożnego i wpakował piłkę do bramki. Powtórki pokazały, że kontakt z futbolówką miał jeszcze Benjamin Jeannot, któremu zaliczono samobójcze trafienie.



Lorient mogło odpowiedzieć za sprawą strzału Sylvaina Marveaux, ale dobrą interwencję ponownie zaliczył Trapp.



Po przerwie, prowadzenie zespołu Emery'ego podwyższył Christoper Nkunku, który po podaniu Cavaniego fenomenalnie przymierzył z dystansu, zaskakując Lecomte'a.



W 69. minucie, po dośrodkowaniu z rzutu rożnego, kontaktowego gola dla gospodarzy strzelił Mickael Ciani.



Paryżanie zajmują drugie miejsce w Ligue 1. Mają trzy punkty straty do liderującego AS Monaco, ale o dwa "oczka" więcej od trzeciej Nicei. Lorient zamyka tabelę, a do bezpiecznego miejsca traci sześć punktów.



29. kolejka Ligue 1 - wyniki niedzielnych meczów:

AS Saint-Etienne - FC Metz 2-2 (0-1)



0-1 Ismaila Sarr (1.)



1-1 Robert Berić (53.)



1-2 Simon Falette (67.)



2-2 Loic Perrin (90.)



Olympique Lyon - Toulouse FC 4-0 (1-0)



1-0 Christophe Jallet (36.)



2-0 Maxwel Cornet (47.)



3-0 Memphis Depay (53.)



4-0 Memphis Depay (82.)



FC Lorient - Paris Saint-Germain 1-2 (0-1)



0-1 Benjamin Jeannot (29. - sam.)

0-2 Christopher Nkunku (52.)

1-2 Mickael Ciani (69.)