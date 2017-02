FC Chambly - AS Monaco 4-5 po dogrywce w Pucharze Francji

W 1/16 finału Pucharu Francji trzecioligowe FC Chambly postawiło się AS Monaco i było o krok od sprawienia wielkiej sensacji. Gospodarze odrobili trzybramkową stratę i doprowadzili do dogrywki. AS Monaco mimo gry w osłabieniu pokonało jednak rywala 5-4, a bramkę na konto zapisał Kamil Glik.

Drużyna Polaka bardzo szybko wyszła na prowadzenie i nic nie zapowiadało żadnych niespodzianek. Już w 16. minucie gola na 1-0 zdobył Guido Carillo, a tuż przed zejściem na przerwę, wynik na 2-0 podwyższył Thomas Lemar.

Kolejny cios gospodarzom AS Monaco zaserwowało już w trzeciej minucie drugiej połowy. Do siatki rywala piłkę posłał Kylian Mbappe, który dobijał futbolówkę po wcześniejszym wybiciu jej przez bramkarza.

Przy prowadzeniu 3-0 wydawać się mogło, że nic nie zagrozi już Monaco w tym spotkaniu. Chambly gola na 1-3 zdobyło jednak w 57. minucie spotkania. Anthony Soubervie pokonał bramkarza gości pięknym strzałem z woleja.

Gospodarze kolejne trafienie dołożyli w 81. minucie. Kontaktowego gola strzelił dla Chambly Gregory Gendrey, który wykorzystał kapitalne dośrodkowanie w pole karne i pokonał bramkarza uderzeniem z główki.

Przy wyniku 3-2 sytuacja zaczęła się robić nieco nerwowa. Monaco od 89. minuty na dodatek musiało radzić sobie w dziesiątkę, ponieważ za ostry faul z boiska wyleciał Andre Raggi. Grę w przewadze wykorzystali gospodarze i w doliczonym czasie gry sensacyjnie doprowadzili do remisu.

Na Stade der Marais kibice mieli okazję oglądać dogrywkę. Mimo gry w osłabieniu, to Monaco strzeliło czwartego gola w tym meczu. W 96. minucie Kevin N’Doram w sytuacji sam na sam pokonał bezradnego bramkarza. Kilka minut później gola na 5-3 zdobył natomiast Kamil Glik. Po dośrodkowaniu z rożnego, piłka spadła pod nogi osamotnionego Polaka, który pewnym strzałem wpakował ją do siatki.

Chambly wcale jednak nie miało zamiaru odpuszczać. W 111. minucie gry De Sanctis wyciągał piłkę z siatki po raz czwarty w tym starciu. Gola po pięknym strzale zza "szesnastki" zdobył dla gospodarzy Romain Padovani.

Mimo usilnych starań Chambly nie zdołało doprowadzić do remisu na 5-5. Ostatecznie to Monaco mogło cieszyć się z awansu do kolejnej rundy.



FC Chambly - AS Monaco 3-3 (0-2), po dogrywce 4-5

Bramki: 0-1 Carillo (16.), 0-2 Lemar (35.), 0-3 Mbappe (48.), 1-3 Soubervie (57.), 2-3 Gendrey (81.), 3-3 Soubervie (90+3.), 3-4 N’Doram (96.), 3-5 Glik (103.), 4-5 Padovani (111.)

Czerwona kartka: Andre Raggi (89.)

Sędzia: J. Hamel