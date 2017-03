Emery: Porażka z Barceloną była wypadkiem przy pracy

Trener PSG Unai Emery przyznał, że porażka jego drużyny z Barceloną była wypadkiem przy pracy - czytamy na łamach francuskich mediów.

Zdjęcie Unai Emery /AFP

PSG po druzgocącej porażce z Barceloną w lidze spisuje się bez zarzutu. Paryżanie pokonali drużyny Lorient i Olympique Lyon 2-1. Emery nie ukrywał zadowolenia z podniesienia się jego ekipy po odpadnięciu z Ligi Mistrzów.

