Dani Alves piłkarzem Paris Saint-Germain

Dani Alves został na zasadzie wolnego transferu piłkarzem Paris Saint-Germain. Brazylijczyk, który ostatnio występował w Juventusie Turyn, podpisał dwuletni kontrakt z klubem ze stolicy Francji.

Zdjęcie Dani Alves /AFP

Wydawało się, że Alves w lecie trafi do Manchesteru City. 34-letni obrońca to przecież bardzo dobry znajomy Josepa Guardioli, obecnie szkoleniowca "Obywateli", z FC Barcelona.

Reklama

City było gotowe zaproponować Brazylijczykowi również dwuletni kontrakt, ale z mniejszą tygodniówką niż tą w Paryżu, gdzie ma zarabiać 230 tysięcy funtów.

Alves został wolnym zawodnikiem zaledwie po jednym sezonie spędzonym w Juventusie, któremu pomógł wywalczyć dublet we Włoszech (mistrzostwo i puchar) oraz dotrzeć do finału Ligi Mistrzów.

"Uwierzcie mi, przyszedłem do Paryża, aby zwyciężać. W ostatnich latach dokonał on niesamowitego wzrostu i stał się jedną z liczących sił w europejskiej piłce. To bardzo ekscytujące stać się teraz częścią tego projektu" - powiedział Alves.

Będzie trzydziestym Brazylijczykiem w historii tego klubu.