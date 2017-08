Dani Alves: Nie byłem szczęśliwy w Juventusie

Dani Alves, który w lecie zamienił Juventus Turyn na Paris Saint-Germain, zdradza kulisy swojego odejścia. - W Juventusie nie rozumiano mojego stylu gry i dlatego nie byłem szczęśliwy - mówi Brazylijczyk.

Zdjęcie Dani Alves w barwach Juventusu Turyn /BEN STANSALL /AFP

Obecnie cały piłkarski świat żyje rekordowym transferem Neymara do PSG, ale nie można zapominać, że nie jest to jedyny Brazylijczyk, który w tym sezonie wzmocnił zespół wicemistrza Francji. W tym samym okienku do klubu z wolnego transferu dołączył także Dani Alves.

Włoski portal Foxsports.it ujawnia wypowiedzi zawodnika, które wyjaśniają powody jego odejścia z włoskiej drużyny.

- Jestem zawodnikiem, który uwielbia grać piłką i podejmować ryzyko efektownymi zagraniami. Myślę, że w Juventusie nie rozumiano mojego stylu gry i dlatego nie byłem tam szczęśliwy. Nie zmienia to jednak faktu, że zawsze będę wdzięczny Juventusowi - mówi prawy obrońca.

- Chciałem nowego doświadczenia, nowej przygody. W Paryżu czuję się dobrze i mam więcej swobody na boisku - komentuje Alves.

Jak na nieszczęśliwego piłkarza Alves zaliczył fenomenalny zeszły sezon. Razem z "Juve" zdobył mistrzostwo Włoch, wygrał Puchar Włoch (strzelił gola w finale) oraz dotarł do finału Ligi Mistrzów. Zagrał w 33 spotkaniach, strzelił sześć goli i zaliczył siedem asyst.

WG