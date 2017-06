Claudio Ranieri przymierzany do pracy w FC Nantes

Jak twierdzą francuskie media, Claudio Ranieri porozumiał się z FC Nantes, w którym występuje Mariusz Stępiński. Prezes klubu Waldemar Kita ma jednak problem z władzami Francuskiego Związku Piłki Nożnej (FFF), który według niego blokuje transfer Włocha.

FC Nantes szuka nowego trenera po odejściu Sergio Conceicao, który zdecydował się przejść do FC Porto. Claudio Ranieri miał już zdecydować się na prowadzenie FC Nantes, ale na przeszkodzie do sfinalizowania umowy stanęły przepisy obowiązujące we Francji. Nie pozwalają one bowiem na pracę trenerom powyżej 65. roku życia. W październiku tego roku Ranieri skończy natomiast 66 lat.

Klub miał zwrócić się do władz ligi o pozwolenie na pracę szkoleniowca, powołując się na jego doświadczenie i bogate CV.

- Władze ligi się zgadzają. Myślę, że problem jest po stronie francuskiej federacji (FFF) i Raymonda Domenecha (prezes stowarzyszenia trenerów we Francji - przyp. red.), który blokuje sprawę. Nie wiem dlaczego - mówił prezes FC Nantes Waldemar Kita.

Francuski klub z Ranierim chce się związać dwuletnią umową. Na przeszkodzie mogą jednak stanąć przepisy obowiązujące we Francji. W przeszłości zrobiono jednak od nich wyjątek w przypadku trenera Guya Rouxa, który prowadził RC Lens.

- Zwróciliśmy uwagę na doświadczenie trenera, który trenował największe kluby w Europie - podkreślał Kita, argumentując wybór szkoleniowca.



Claudio Ranieri od kilku miesięcy jest bez pracy, po tym jak został zwolniony z Leicester City, z którym w 2016 roku wywalczył tytuł mistrza Anglii.



