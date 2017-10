Były gracz Barcelony i reprezentacji Francji Christophe Dugarry w mocnych słowach skrytykował Neymara za jego ostatni występ z Olympique Marsylia. – Był kompletnie nieużyteczny. Zajmował się tylko prowokowaniem przeciwników – powiedział.

Neymar przed końcem meczu z Olympique Marsylia otrzymał dwie żółte kartki w zaledwie dwie minuty i wyleciał z boiska. Brazylijczyk po spotkaniu twierdził, że sędzia zachował się nie fair, bo rywale przez cały mecz go faulowali, ale on sam także dał się ponosić emocjom.

Suchej nitki nie zostawił na nim w jednym z programów francuskiej stacji radiowej "RMC" Christophe Dugarry.

- Jestem wściekły, bo Neymar zachowywał się jakby był u siebie w salonie i grał z kolegami w piłkę halową - mówił Francuz.

Dugarry przyznał, że według niego to był najgorszy występ Neymara, jaki widział do tej pory.

- Cały czas prowokował przeciwników. Przytrzymywał piłkę podeszwą i czekał na rywala 45 metrów od bramki. Kompletnie nieużyteczny. Gdzie się podział Neymar z pierwszych meczów w Ligue 1, kiedy grał na pierwszy albo drugi kontakt, przyśpieszał grę? - dopytywał się Dugarry i dodawał:

- W ostatnią niedzielę był nie do zniesienia. To nie Neymar na Złotą Piłkę, jakiego sobie wszyscy wyobrażamy. To najgorszy mecz w jego wykonaniu, jaki widziałem. W ogóle nie zauważał kolegów na boisku.

PSG zremisowało z Olympique Marsylia 2-2. Cenny punkt uratował paryżanom w doliczonym czasie gry Edinson Cavani.

