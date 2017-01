Blois - FC Nantes 1-2 w Pucharze Francji. Dwa gole Stępińskiego

W meczu 1/32 finału Pucharu Francji FC Nantes wygrało z Blois 2-1. Na listę strzelców w drużynie „Kanarków” dwukrotnie wpisał się Mariusz Stępiński, który zapewnił drużynie zwycięstwo.

Zdjęcie Polak nowy rok rozpoczął od strzelenia bramki /AFP

Stępiński pierwszego gola zdobył w 22. minucie gry. Napastnik znakomicie wykorzystał dośrodkowanie w pole karne i posłał futbolówkę głową do bramki.

Polak stał się jednocześnie jedynym piłkarzem, który w tym sezonie wpisał się na listę strzelców zarówno w Ligue 1, Pucharze Ligi Francuskiej i Pucharze Francji.

Gospodarze zdołali doprowadzić do remisu tuż przed zejściem do szatni. W trzeciej minucie doliczonego czasu gry pierwszej połowy, Aboubacar Cisse dobrze przymierzył się do wybitej przez bramkarza piłki i strzelił na 1-1.

W drugiej części spotkania Nantes wyszło na prowadzenie w 66. minucie. Po raz drugi w tym meczu do siatki gospodarzy trafił Mariusz Stępiński. Polak wykorzystał fatalne zagranie jednego z piłkarzy rywala, który chcąc wybić piłkę nabił nią kolegę z drużyny. Futbolówka wylądowała pod nogami Stępińskiego, a ten posłał ją do pustej bramki.

Mariusz Stępiński w tym sezonie zagrał w 13 meczach Ligue 1. Na koncie ma trzy trafienia i cztery asysty.