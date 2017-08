Balde Keita podpisał kontrakt z AS Monaco

Napastnik Lazio Rzym, Balde Keita podpisał 5-letni kontrakt z AS Monaco. 22-letni Senegalczyk kosztował 30 milionów euro.

Zdjęcie Senegalczyk w barwach Lazio Rzym /AFP

AS Monaco latem zabezpieczyło się na wypadek odejścia Kyliana Mbappe, którego transfer do Paris Saint-Germain jest na ostatniej prostej. Do klubu z księstwa trafili już Adama Diakhaby i Stevan Jovetić.

Działacze nie poprzestali jednak na tym i postanowili utrzeć nosa klubom z Premier League i potentatom Serie A, angażując Balde Keitę.



Mistrz Francji zapłacił za 22-letniego Senegalczyka 30 milionów euro, co wydaje się promocją (Keita miał już tylko rok ważnego kontraktu). Napastnik podpisał pięcioletni kontrakt i otrzymał koszulkę z numerem "14".



22-latek w poprzednim sezonie zdobył 16 bramek i zaliczył pięć asyst w Serie A. Zanim trafił do Rzymu w 2011 roku, szkolił się w akademii Barcelony. Na koncie ma również 12 meczów w reprezentacji Senegalu, dla której strzelił trzy gole.



KK