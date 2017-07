AS Monaco. Wadim Wasiljew: Mbappe wciąż jest naszym piłkarzem

Hitowy transfer Kyliana Mbappe na razie nie dojdzie do skutku. - Wciąż nie podpisaliśmy żadnej umowy o sprzedaży napastnika – powiedział wiceprezes AS Monaco, Wadim Wasiljew

Zdjęcie Kylian Mbappe pozostaje piłkarzem AS Monaco. Nie wiadomo, jak długo... /AFP

- To prawda, że otrzymaliśmy kilka ofert, wielkich ofert. Wszystkie wielkie kluby go chcą. To największa piłkarska nadzieja w Europie. Wciąż jednak nie podpisaliśmy żadnej umowy - stwierdził Wadim Wasiljew, który pełni funkcję wiceprezesa mistrza Francji.

We wtorek "Marca" podała, że Kylian Mbappe trafi do Realu Madryt za rekordową sumę 180 milionów euro (160 od razu i kolejne 20 w bonusach).

- Nasze cele się nie zmieniają, mówimy o przedłużeniu kontraktu. Ale to musi łączyć się z polityką ekonomiczną klubu. Mam nadzieję, że nam się powiedzie - przyznał Wasiljew.

18-latek, który w poprzednim sezonie zdobył 26 bramek we wszystkich rozgrywkach, mógłby zostać najdroższym piłkarzem w historii. Obecnie miano to należy do Paula Pogby, który kosztował Manchester United 105 milionów w europejskiej walucie.

Jeśli wierzyć doniesieniom mediów o Mbappe zabiegają Real Madryt, Arsenal Londyn oraz Paris Saint-Germain.