AS Monaco - Toulouse FC 3-1. Bramka Kamila Glika

AS Monaco pokonało 3-1 (0-0) Toulouse FC w pierwszym sobotnim spotkaniu 34. kolejki Ligue 1. Gola dla zespołu z Księstwa strzelił Kamil Glik.

Zdjęcie Kamil Glik (w środku) tuż po zdobyciu bramki /AFP

Ligue 1 - sprawdź terminarz, wyniki oraz tabelę!

Reklama

Wszystko to, co istotne w starciu AS Monaco - Tuluza działo się po przerwie. Chwilę po wyjściu z szatni prowadzenie objęli goście. Kiks Jemersona we własnym polu karnym wykorzystał Ola Toivonen, który zaskoczył Danijela Subaszicia.

Klub z Tuluzy nie cieszył się jednak długo prowadzeniem, a wszystko za sprawą Kamila Glika. Reprezentant Polski zamienił na gola dośrodkowanie Joao Moutinho z rzutu wolnego.

Remis na boisku lidera zadowalał gości, ale fatalny błąd popełnił bramkarz Tuluzy - Alban Lafont, który podał piłkę do Bernardo Silvy. Portugalczyk przytomnie zagrał do Kyliana Mbappe, a najbardziej utalentowany napastnik wśród nastolatków wpisał się na listę strzelców.

Kwadrans przed końcem meczu drużyna Leonardo Jardima zadała kolejny cios. Po dośrodkowaniu Nabila Dirara, piłkę do bramki Tuluzy, z piątego metra, wpakował Thomas Lemar.



Lider Ligue 1 nie zwolnił tempa, a fenomenalną okazję na zdobycie bramki miał Radamel Falcao. Kolumbijczyk z siedmiu metrów trafił jednak tylko w słupek bramki Lafonta.



Dzięki wygranej, zespół z Księstwa utrzymał trzy punkty przewagi nad Paris Saint-Germain w ligowej tabeli. Oba zespoły rozegrają jeszcze po cztery mecze.



AS Monaco - Toulose FC 3-1 (0-0)

0-1 Ola Toivonen (46.)

1-1 Kamil Glik (49.)

2-1 Kylian Mbappe (64.)

3-1 Thomas Lemar (75.)