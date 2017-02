AS Monaco. Kylian Mbappe - najbardziej utalentowany nastoletni napastnik na świecie?

Po ostatnim starciu Ligi Mistrzów pomiędzy Manchesterem City, a AS Monaco na ustach wszystkich jest Kylian Mbappe, ale to nie jedyny piłkarski diament, na który warto uważać. Przedstawiamy najbardziej utalentowanych napastników poniżej 20. roku życia.

Zdjęcie Kylian Mbappe świętuje trafienie w meczu 1/8 finału Ligi Mistrzów z Manchesterem City /AFP

Ligue 1 - sprawdź terminarz, wyniki oraz tabelę!

Reklama

Giganci światowego futbolu już kilkanaście lat temu zorientowali się, że warto płacić nie tylko za gotowych piłkarzy, ale i za diamenty, które można oszlifować we własnej akademii. Dziś nikogo nie zaskakują już setki tysięcy euro wydane za nastolatka, który nie ma jeszcze dowodu osobistego.

Podobną drogą pokonują setki, jeśli nie tysiące, nastoletnich piłkarzy na całym świecie. Niestety nie każdy transfer kończy się sukcesem i nie każdy utalentowany młodzieżowiec gra w seniorach na najwyższym poziomie. Bohaterom tego tekstu nie grożą jednak występy w Championship, ale raczej regularna gra w Champions League.

Arsene Wenger porównał kiedyś Kyliana Mbappe do Thierry’ego Henry’ego. Nie ma w tym nic dziwnego, bo legenda Arsenalu Londyn również wypłynęła na szerokie wody w AS Monaco. Podobnie jak Mbappe zaczął występować przed 18. urodzinami, ale na transfer zdecydował się dopiero w wieku 22 lat.

Idealne miejsce do rozwoju

- Mbappe ma olbrzymi talent, ale on jest poparty solidną pracą. Potrafi słuchać trenera, ciężko pracuje na treningach, a futbol to dla niego pasja. Nie ciągnie go do tych poza boiskowych spraw - mówi w rozmowie z Interią, ekspert Ligue 1, trener Stefan Białas.

Szkoleniowiec, który pracował we Francji podkreśla również, że AS Monaco to wyśmienite miejsce do rozwoju talentu 18-latka. - Klub w rok po przyjściu Dmitrija Rybołowlewa (rosyjskiego oligarchy, który przejął Monaco w 2011 roku - przyp. red.) postawił na młodzież. Mbappe jest tam najmłodszy, ale obok niego w zespole są jeszcze chociażby Thomas Lemar czy Benjamin Mendy - ocenia.

Mbappe, który posiada również kameruński paszport ma niezwykły ciąg na bramkę oraz instynkt strzelecki - mimo, że rzadko występuje na pozycji wysuniętego napastnika.

Białas analizuje, że napastnik Monaco mógłby poradzić sobie również w mocniejszej lidze niż francuska. - Myślę, że nie miałby problemów w tych najsilniejszych klubach, ale z tego co czytałem we francuskiej prasie, Mbappe chciałby zostać w Monaco przynajmniej na kolejny sezon - mówi Interii były trener m.in. francuskiego AS Beauvais Oise.



"Wonderkidy" z Premier League

Niewiele mniej talentu ma Brazylijczyk Gabriel Jesus z Manchesteru City. "Obywatele" stoczyli o niego zażartą walkę z Barceloną, Realem Madryt oraz Chelsea Londyn, ale od stycznia 19-latek strzela już gole dla zespołu Pepa Guardioli.

Miano "wonderkida" zdobył już w Palmeiras, które doprowadził do pierwszego od ponad 20 lat mistrzostwa Brazylii. Nie próżnował również na igrzyskach olimpijskich w Rio de Janeiro, gdzie z kolegami zdobył złoty medal.

Wideo Gabriel Jesus - Palmeiras 2016

Gabriela Jesusa wyróżnia drybling i szybkość. Brakuje mu trochę wytrzymałości, co w Premier League może stanowić dla niego problem. Być może dlatego Guardiola lubi wpuszczać go na boisko z ławki rezerwowych.

19-latek ma jednak coś, czym nadrabia gorsze predyspozycje fizycznie. Ma instynkt strzelecki. Wie, gdzie ustawić się, aby dostać piłkę i pokonać bramkarza rywali.

Wśród największych talentów snajperskich U-20 nie sposób nie wspomnieć o Marcusie Rashfordzie z Manchesteru United. 19-letni Anglik zaprezentował się szerszej publiczności już przed rokiem, kiedy w seniorskim debiucie zdobył dwie bramki, dokładając dublet również w premierowym spotkaniu w Premier League.

Błyskotliwy start wyhamował gwałtownie wraz z pojawieniem się na Old Trafford Zlatana Ibrahimovicia. Doświadczony Szwed nie zamierzał odcinać kuponów od kariery i zaczął seryjnie strzelać gole, co spowodowało, że Rashford trafił na ławkę rezerwowych.

Rashforda, podobnie jak wielu bohaterów naszego przeglądu talentów, czeka sporo pracy na siłowni. Na Wyspach będzie mu łatwiej, a z wiekiem będzie tracił na szybkości, która jest jego największym atutem. Anglik imponuje też dokładnością podań - w zeszłym roku sięgnęła ona 89 procent.

Na dłuższą metę rywalizacją z "Ibrą" powinna mu służyć, bo od Szweda może się wiele nauczyć, a potem już tylko kilka kroków, by zostać najlepszym napastnikiem na świecie.

19-letni kilerzy z Eredivisie

Pierwsze miejsce poza podium naszego rankingu zajmuje zawodnik, którego kibice mogli oglądać przy okazji dwumeczu Legii z Ajaksem Amsterdam. Holenderski klub uchodzi za kuźnię talentów i jednego z prekursorów ściągania najbardziej utalentowanej młodzieży.

Kasper Dolberg trafił do Amsterdamu jako 17-latek. Kosztował Ajax 270 tysięcy euro, ale obecnie najbogatsze kluby gotowe są zapłacić za niego nawet 10 milionów w europejskiej walucie.

Duńczyk wskoczył do pierwszej drużyny po odejściu Arkadiusza Milika i od razu pokazał, że nie przypadkowo trafił do Ajaksu. Dysponuje kapitalnym, silnym uderzeniem, a do tego świetnie gra głową. Jeśli jego rozwój będzie postępował tak, jak do tej pory, już wkrótce może stać się gwiazdą reprezentacji Danii, która w ostatnich latach nie cierpi na kłopoty bogactwa.

W Eredivisie występuje jednak jeszcze jeden bardzo utalentowany nastolatek. Enes Unal gra w Twente Enschede (piłkarzem tego klubu jest także Mateusz Klich) na wypożyczeniu z Manchesteru City, gdzie nie miałby najmniejszych szans na regularną grę, która w tym wieku jest bardzo istotna.

Wideo Enes Unal - FC Twente 2016/2017

Reprezentant Turcji trafił do Manchesteru City prawie dwa lata temu, ale regularnie trafia na kolejne wypożyczenia. Grał już m.in. w belgijskim Genk czy holenderskim NAC Breda.

W tym sezonie 19-latek zdobył 11 bramek we wszystkich rozgrywkach i dołożył trzy asysty. Podobnie jak wcześniej wymieni Rashford czy Jesus dysponuje wspaniałą szybkością, a do tego, jak przystało na snajpera, uderza z każdej pozycji. To właśnie częstotliwość strzałów pozwala mu na seryjne strzelanie goli - w Eredivisie trafia średnio w co drugim meczu.

Subiektywny ranking Interii - najbardziej utalentowani napastnicy U-20:

1. Kylian Mbappe Lotin (18 lat, Francja - AS Monaco)

2. Gabriel Jesus (19 lat, Brazylia - Manchester City)

3. Marcus Rashford (19 lat, Anglia - Manchester United)

4. Kasper Dolberg (19 lat, Dania - Ajax Amsterdam)

5. Enes Unal (19 lat, Turcja - Twente Enschede)

6. Adalberto Penaranda (19 lat, Wenezuela - Malaga CF)

7. Luka Jović (19 lat, Serbia - Benfica Lizbona)

8. Ezequiel Ponce (19 lat, Argentyna - Granada CF)

9. Alexander Isak (17 lat, Szwecja - Borussia Dortmund)

10. Jean-Kevin Augustin (19 lat, Francja - Paris Saint-Germain)