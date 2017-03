AS Monaco - FC Nantes 4-0. Powrót i asysta Kamila Glika

Zaledwie kilka dni trwała absencja Kamila Glika. Polak wrócił do wyjściowego składu AS Monaco, a jego zespół rozgromił 4-0 (3-0) FC Nantes w ostatnim niedzielnym meczu 28. kolejki Ligue 1. Mariusz Stępiński przesiedział całe spotkanie na ławce rezerwowych.

Po meczu przerwy w Pucharze Francji (AS Monaco pokonało po dogrywce Olympique Marsylię 4-3) do wyjściowego składu wrócił Kamil Glik. Na ławce rezerwowych usiadł z kolei Mariusz Stępiński (Nantes FC), który nie ma pewnego miejsca w wyjściowej jedenastce "Kanarków". Od pierwszych minut wystąpił za to były piłkarz Widzewa Łódź i Górnika Zabrze, Prejouce Nakoulma.

Lider Ligue 1 nie zwlekał zbyt długo z udokumentowaniem różnicy umiejętności. Bernardo Silva przeprowadził indywidualną akcję i uderzył na bramkę Maxime'a Dupe'a. Bramkarz gości odbił piłkę, ale efektowną dobitką popisał się Kylian Mbappe, który dał prowadzenie ekipie Leonardo Jardima.



W 31. minucie, Djibril Sidibe zacentrował w pole karne, a krok od samobójczego trafienia był kapitan "Kanarków" - Guillaume Gillet. Belg miał jednak szczęście, bo po jego niefrasobliwej interwencji piłka minęła słupek bramki.

AS Monaco wrzuciło wyższy bieg w końcówce pierwszej części spotkania na Stade de Louis II. W 44. minucie, po dośrodkowaniu z rzutu rożnego, Glik zagrał do Valere'a Germaina, a ten, mimo słabszego przyjęcia, pokonał Dupe'a.

Sześćdziesiąt sekund później, Bernardo Silva zacentrował idealnie do Mbappe, a 18-latek skompletował dublet.

Mbappe nie zadowolił się dwoma trafieniami i szukał kolejnych. W 58. minucie, Koffi Djidji ratował się faulem, a arbiter musiał podyktować "jedenastkę" dla gospodarzy. Do piłki podszedł etatowy egzekutor rzutów karnych w Monaco, Fabinho i podwyższył prowadzenie zespołu z Księstwa.

Utalentowany 18-latek mógł skompletować hat-tricka siedem minut później, ale przegrał pojedynek oko w oko z bramkarzem Nantes.

Najbliżej honorowego gola dla "Kanarków" był Yacine Bammou, ale jego uderzenie minęło słupek bramki Danijela Subaszicia.



Dzięki wygranej, AS Monaco utrzymało trzy punkty przewagi nad Paris Saint-Germain. Trzecia Nicea również traci do lidera trzy "oczka". FC Nantes zajmuje 12. miejsce (34 punkty) i ma siedem "oczek" przewagi nad Dijon, które otwiera strefę spadkową.



AS Monaco - FC Nantes 4-0 (3-0)

1-0 Kylian Mbappe (4.)

2-0 Valere Germain (44.)

3-0 Kylian Mbappe (45.)

4-0 Fabinho (59. - k.)



28. kolejka Ligue 1 - wyniki meczów niedzielnych:

FC Lorient - Olympique Marsylia 1-4 (0-2)

0-1 Rolando (6.)



0-2 Dimitri Payet (19.)



0-3 Florian Thauvin (53.)



0-4 Morgan Sanson (56.)



1-4 Benjamin Moukandjo (73.)



Toulouse FC - OSC Lille 1-1 (1-0)

1-0 Christopher Jullien (30.)

1-1 Anwar El-Ghazi (80.)