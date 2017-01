AS Monaco - FC Lorient 4-0 w 21. kolejce Ligue 1

AS Monaco wysoko pokonało FC Lorient 4-0 w 21. kolejce Ligue 1 i umocniło się na fotelu lidera ligi francuskiej. Po dwa gole dla "Książąt" zdobyli Gabriel Boschilia i Valere Germain. Kamil Glik zagrał pełne 90 minut.

Zdjęcie Valere Germain (w środku) cieszący się z kolegami ze strzelonej bramki /AFP

Ligue 1: wyniki, terminarz, strzelcy, gole



Lorient zajmuje ostatnie miejsce w Ligue 1 i do tej pory wygrało zaledwie trzy mecze w lidze. Monaco miało więc ułatwione zadanie, jeśli chodzi o zapewnienie sobie miejsca na fotelu lidera. Podopieczni Leonarda Jardima szybko zaczęli strzelanie do bramki rywala. Szansę na otworzenie wyniku miał już w 20. minucie Kamil Glik. Polak uderzał głową na bramkę rywala po dośrodkowaniu w pole karne, ale futbolówka przeszła tylko nad poprzeczką.

Reklama

W 24. minucie po raz pierwszy do bramki gości trafił Gabriel Boschilia. Bramkarz Lorient niefortunnie wybił futbolówkę, która spadła pod nogi Brazylijczyka, a ten pewnie wpakował ją do siatki. Na tym jednak się nie skończyło, bo pomocnik już cztery minuty później dołożył drugiego gola. Bernanrdo Silva minął obrońców rywala i znakomicie dogrywał do Boschili, który pewnie podwyższył wynik na 2-0.



Tuż przed zejściem do szatni gola na 3-0 strzelił dla Monaco Valere Germain. Francuz tuż po przerwie dołożył także drugie trafienie dla Monaco. Już w 59. minucie po zgraniu piłki od Djibrila Sidibe, Germain wbiegł z piłką w pole karne i posłał ją między nogami bramkarza.

Monaco przez większość spotkania dominowało na murawie. Goście po 80 minutach gry oddali zaledwie jeden celny strzał na bramkę rywala.

Drużyna Kamila Glika dzięki zwycięstwu z Lorient wskoczyła na pierwsze miejsce w tabeli Ligue 1. Nad drugim Nice, "Książęta" mają dwa punkty przewagi.