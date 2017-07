AS Monaco chce kar za niezgodne z przepisami próby transferu Kyliana Mbappe

Klub mistrza Francji AS Monaco apeluje o kary dla "czołowych klubów" jeśli nadal będą zabiegały o transfer Kyliana Mbappe w sposób nieregulaminowy.

Zdjęcie Kylian Mbappe /AFP

AS Monaco zastanawia się nad złożeniem skargi do Międzynarodowej Federacji Piłki Nożnej (FIFA). Klub poinformował o tym w wydanym w czwartek oświadczeniu.

Reklama

Dziennikarze brytyjskiego dziennika "The Guardian" ustalili, że chodzi o cztery kluby, w tym Real Madryt, Paris Saint-Germain i Manchester City. Według przepisów, przed rozpoczęciem negocjacji z piłkarzem innej drużyny należy uzyskać jej zgodę, podczas gdy w tym przypadku działano "za plecami" Monaco.



"AS Monaco z żalem zauważa, że ważne europejskie kluby piłkarskie podejmowały rozmowy z Kylianem Mbappe (i jego przedstawicielami) bez naszej zgody. Takie zachowanie stoi w sprzeczności z art. 211 przepisów Ligi Francuskiej oraz art. 18.3 kodeksu FIFA dotyczącego transferów zawodników" - napisano na oficjalnej stronie internetowej zespołu z Księstwa.



Jak dodano, Monaco chce zakończyć te praktyki i zastanowi się nad zwróceniem się do władz ligi francuskiej oraz FIFA z prośbą o rozpoczęcie procedury dyscyplinarnej.



18-letni Mbappe jest jednym z największych młodych talentów na świecie. Jeszcze przed rozpoczęciem okienka transferowego wiele pisano w mediach o tym, do którego zespołu przejdzie Francuz. Szacowano nawet, że klub, który go kupi, będzie musiał zapłacić Monaco 130 milionów euro, co czyniłoby go najdroższym piłkarzem w historii.