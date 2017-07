AS Monaco. Antonio Cordon: Nie ma żadnych ofert za Kyliana Mbappe

- Słyszałem, że Kylian (Mbappe - przyp. Interia) zamierza pozostać w Monaco. Nic mi nie wiadomo o ofertach za niego - powiedział dyrektor sportowy francuskiego klubu, Antonio Cordon w wywiadzie dla rozgłośni radiowej "Cadena Sur".

Kylian Mbappe zostanie najdroższym piłkarzem w historii?

18-letni napastnik AS Monaco, Kylian Mbappe to najgorętszy transferowy kąsek. Według francuskich, hiszpańskich oraz angielskich mediów o transfer Francuza zabiegają Real Madryt, Arsenal Londyn oraz Paris Saint-Germain. Klub z Parc des Princes miał już nawet złożyć ofertę na poziomie 160 milionów euro.

Klub z Księstwa Monako chce jednak 180 milionów w europejskiej walucie.



- Nie wiem, co jest dla niego najważniejsze. Jest wiele opcji, a każdy powinien wybrać to, co dla niego najlepsze. Decyzje personale należy podejmować z rozwagą. Już wkrótce przekonamy się, co dalej - zakończył dyrektor sportowy mistrza Francji.



Gdyby transfer Mbappe doszedł do skutku, 18-letni snajper mógłby zostać najdroższym piłkarzem w historii. Obecnie tytuł najdroższego zawodnika należy do innego Francuza, Paula Pogby, który przed rokiem kosztował Manchester United 105 milionów euro. Kolejne miejsca w klasyfikacji zajmują: Gareth Bale (około 100 milionów), Cristiano Ronaldo (94 miliony) i Gonzalo Higuain (90 milionów).



4-krotny reprezentant Francji w poprzednim sezonie rozegrał 44 mecze we wszystkich rozgrywkach. Strzelił 26 goli i zaliczył 14 asyst. Błyszczał w Lidze Mistrzów, gdzie zdobywał bramki w starciach z Manchesterem City i Borussią Dortmund.