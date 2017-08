​Ajax Amsterdam odrzucił ofertę 50 mln euro za Kaspera Dolberga

Szefowie AS Monaco chcieli zapłacić 50 mln euro za Kaspera Dolberga, ale Ajax Amsterdam odrzucił ofertę. Czy próba ściągnięcia za ogromne pieniądze 19-letniego napastnika przez mistrzów Francji jest zapowiedzią odejścia Kyliana Mbappe?

Duńczyk to jeden z największych młodych talentów europejskiej piłki. Porównuje się go nawet do słynnego Marco van Bastena. W minionym sezonie w 48 meczach strzelił 23 gole i zaliczył osiem asyst.

Nic dziwnego, że znakomitymi występami zwrócił na siebie uwagę największych europejskich klubów. Piłkarz zapowiedział jednak, że pozostanie w Amsterdamie na kolejny sezon.

Także szefowie Ajaksu nie chcą się go pozbywać i stawiają sprawę jasno: "Dla nas okienko transferowe jest już zamknięte jeśli chodzi o odejścia z klubu. Nie sprzedajemy więcej".

Wartość piłkarza szacowana jest na ok. 14 mln euro, ale właściciel AS Monaco zaoferował Ajaksowi aż 50 mln euro. Tak ogromna oferta za piłkarza dopiero wkraczającego w dorosły futbol świadczy o tym, że mistrzowie Francji są bardzo zdeterminowani. To z kolei może oznaczać, że szykują się na odejście swojej największej gwiazdy - Kyliana Mbappe.



18-latka chcą wszystkie europejskie potęgi, ale francuska prasa twierdzi, że zapadła już decyzja o jego transferze do PSG. Najpierw ma zostać wypożyczony na rok, a następnie wykupiony przez klub z Paryża.

