Rosyjski Forrest Gump dotarł do Pekinu. Wideo

Odtwarzacz video wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce.

Rosyjski ultramaratończyk pokonał blisko 8 tysięcy, żeby na własnych nogach przebyć dystans dzielący Moskwę i Pekin. Przemierzył przy tym trzy kraje i zniszczył osiem par butów. Aleksander Kaper wyruszył ze stolicy Rosji na początku marca, a do Pekinu dotarł we wtorek. - Tu nie chodzi o sport, ale raczej o przygodę. Gdybym chciał sobie podreptać, to robiłbym to w parku Gorkiego, biegając bez problemu od jednego budynku do drugiego. Ale tu ma miejsce przygoda, to jest szansa do poznania własnego kraju, sąsiadów, dowiedzenia się, co dzieje się świecie - powiedział Kaper/RUPTLY/x-news