Jaka przyszłość czeka polską lekkoatletykę? "Borykamy się z tym, że jesteśmy bezdomni i szukamy gdzie by tu potrenować"

Odtwarzacz video wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce.

- Ja jako były lekkoatleta i dzisiaj też jako szef klubu małego lekkoatletycznego borykam się z tym, że my jesteśmy tacy bezdomni i szukamy gdzie by tu potrenować, gdzie by tu w Warszawie znaleźć kawałek bieżni, 400 metrów żeby zaprosić rodziców z dziećmi i sukces w jakikolwiek sposób dyskontować - mówił Robert Korzeniowski, wielokrotny mistrz olimpijski w chodzie sportowym.