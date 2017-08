Piotr Lisek: 95 procentowa satysfakcja. Wideo

Piotr Lisek zdobył srebrny medale lekkoatletycznych mistrzostw świata w Londynie w skoku o tyczce. Polak pobił rekord życiowy na otwartym stadionie, uzyskując wynik 5,89 metra i przegrał jedynie z Amerykaninem Samem Kendricksem. Paweł Wojciechowski zajął piąte miejsce. - Walczyłem do końca i dałem z siebie wszystko, na to było mnie stać. Jestem szczęśliwy z wicemistrzostwa. Satysfakcja jest spełniona w 95 procentach, a jak na mnie to dużo - powiedział Lisek/PZLA/x-news