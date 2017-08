Adam Kszczot o swoim sukcesie. Wideo

Adam Kszczot zdobył w Londynie srebrny medal mistrzostw świata w biegu na 800 metrów. Polak przegrał jedynie z Francuzem Pierre'em-Ambroise'em Bosse'em. - Bardzo się cieszę, że ponownie zostałem wicemistrzem świata. Miałem w myślach głównie to, by zachować jak najwięcej energii, jak to tylko możliwe. Pod koniec pierwszego okrążenia wiedziałem, że tempo "zabije" tych, którzy biegli z przodu, dlatego zdecydowałem się zostać z tyłu. Może gdybym pobiegł za Pierrre'em lub zaatakował wcześniej, miałbym większe szanse na pokonanie go - powiedział Kszczot/PZLA/x-news