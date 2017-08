Michał Haratyk: Szkoda zmarnowanej szansy. Wideo

Michał Haratyk zajął z wynikiem 21,41 m piąte miejsce w finale konkursu pchnięcia kulą podczas mistrzostw świata w Londynie. Do medalu zabrakło mu ledwie sześciu centymetrów. - Jak innym idzie źle, to jest to szansa dla nas słabszych. Szkoda, że ją zmarnowałem. Nie wydaje mi się, żeby jakiekolwiek pchnięcie mi się udało - powiedział Haratyk. Źródło: PZLA/x-news