Bolt przegrał z Gatlinem. Ostry komentarz po finale MŚ. Wideo

Usain Bolt zajął dopiero trzecie miejsce w sobotnim finale biegu na 100 metrów podczas lekkoatletycznych mistrzostw świata w Londynie. Złoty medal zdobył Justin Gatlin, co wywołało nie tylko ogromne niezadowolenie publiczności na Stadionie Olimpijskim, ale i ekspertów, przypominających dopingową przeszłość Amerykanina. - Sama porażka Bolta z Gatlinem to nie jest jakaś tam porażka sportu. Generalnie porażką sportu jest to, że Gatlin w ogóle jeszcze dzisiaj biega - skomentował Marcin Urbaś, były lekkoatleta. Źródło: Foto Olimpik/x-news