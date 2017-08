Ewa Swoboda o awansie do finału MŚ. Wideo

Ewa Swoboda zajęła piąte miejsce w swoim biegu eliminacyjnym na 100 metrów podczas mistrzostw świata w Londynie i awansowała do półfinału. - Miałam sobie i innym do udowodnienia to, że nie przyjechałam tu na marne. Mam nadzieję, że w kolejnym biegu będzie lepiej. Miałam być w półfinale i jestem, bo do finału będzie trudno wejść. Chciałabym pobiec poniżej 11,20 s, to by było spełnienie moich marzeń na ten sezon - powiedziała Swoboda. Źródło: PZLA/x-news