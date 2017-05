Lekkoatletyczne rekordy zostaną wymazane? Wideo

Wiekowe rekordy lekkoatletyczne zostaną wymazane z ksiąg? Takie rozwiązanie, dotyczące na razie najlepszych wyników na Starym Kontynencie, zaproponowało Europejskie Stowarzyszenie Lekkoatletyczne. Wszystko dlatego, że w wielu konkurencjach sportowcom ciężko choć zbliżyć się do rezultatów osiąganych w czasach, gdy kontrole antydopingowe były znacznie mniej skuteczne. - Ja jestem za, byłaby to dodatkowa motywacja, a kibice mieliby znowu co oglądać i zapisywać - powiedział Paweł Fajdek, który od kilku lat regularnie notuje najlepsze wyniki na świecie w rzucie młotem, ale do rekordu globu Jurija Siedycha z 1986 roku wciąż brakuje mu blisko 3 metrów/TVN24/x-news