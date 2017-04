Prezes PZLA Henryk Olszewski o konflikcie w kadrze. Wideo

Konflikt w polskiej kadrze lekkoatletów? Młociarka Joanna Fiodorow zdradziła w rozmowie z "Przeglądem Sportowym", że w reprezentacji powstały dwie podgrupki: jedna to duet Anita Włodarczyk - trener Krzysztof Kaliszewski, druga - Wojciech Nowicki z trenerką Martyną Wojtulewicz i właśnie Joanna Fiodorow. Podczas obozu w Chula Vista sportowcy nie potrafili dojść do porozumienia co do godziny treningów. - Jaka to afera? To, że ktoś się nie może dogadać, to jest afera? To są dorośli ludzie, którzy powinni się porozumieć i rozwiązać wszystko w jakiś ludzki, koleżeński sposób. Czekamy, aż się zjadą, zbierzemy całą tę ferajnę i może uda się ich pogodzić - powiedział Henryk Olszewski, prezes Polskiego Związku Lekkiej Atletyki. Źródło: Press Focus/x-news