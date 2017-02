"No cóż, jestem stara, niestety". Wideo

Odtwarzacz video wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce.

Ewa Swoboda w ubiegłym roku zakończyła starty w kategorii juniorek. Obecnie przygotowuje się do halowych mistrzostw Europy w Belgradzie, przed nimi czekają ją jeszcze dwa starty. - Cel z trenerką mamy taki, żeby rozkręcić się do mistrzostw Europu i powalczyć o medal. Już nie mogę wszystkim powiedzieć: o, bo byłam 6 lat młodsza, bo byłam juniorką. Teraz mogę tylko powiedzieć: zawaliłam. Jestem seniorką, jestem młodzieżówką... No cóż, jestem stara, niestety - powiedziała 19-letnia sprinterka/PZLA/x-news