Ashton Eaton kończy karierę w wieku 28 lat

Ma dwa złote medale igrzysk olimpijskich, dwa tytuły mistrza świata, rekordy świata w hali i na stadionie otwartym i właśnie ogłosił decyzję o zakończeniu kariery. Ashton Eaton, bo o nim mowa, to jeden z najwybitniejszych wieloboistów w historii lekkoatletyki, który w wieku 28 lat postanowił przejść na sportową emeryturę. - Jeśli mam być szczery, to nic więcej w sporcie nie jestem już w stanie osiągnąć. Mam w dorobku wszystkie najcenniejsze trofea na świecie, więc to odpowiedni moment, by skończyć - przyznał Eaton. Amerykanin decyzję ogłosił w środę 4 stycznia, a niespełna dobę później w jego ślady poszła... jego żona, Brianne Theisen-Eaton, również wieloboistka i również medalistka mistrzostw świata i igrzysk olimpijskich. Źródło: Press Focus/x-news