Złoto Piotra Liska, brąz Pawła Wojciechowskiego w skoku o tyczce na halowych ME

To był wspaniały konkurs "Biało-czerwonych"! Piotr Lisek zdobył złoty medal, a Paweł Wojciechowski brązowy podczas 34. halowych mistrzostw Europy w Belgradzie. Srebro wywalczył Grek Konstadinos Filippidis. Każdy z nich zaliczył wysokość 5,85 m.

Zdjęcie Piotr Lisek w finale skoku o tyczce podczas halowych mistrzostw Europy w lekkiej atletyce w Belgradzie /Adam Warżawa /PAP

Znakomite otwarcie ME przez "Biało-czerwonych". Piotr Lisek i Paweł Wojciechowski zdominowali konkurs skoków o tyczce i zdobyli dwa pierwsze medale. To jednak nie wszystko, bo ME w Belgradzie potrwają do niedzieli, a Polacy mają szanse na kolejne krążki!



Piotr Lisek był zdecydowanym faworytem. Jako jedyny w stawce uzyskał w tym sezonie wynik 6 metrów. Jechał jednak do Belgradu nieco zaniepokojony tym, że w ciągu miesiąca złamał aż trzy tyczki. To zaskakujące, tym bardziej że sprzęt jest specjalnie dla niego zrobiony. Na szczęście obyło się bez poważnej kontuzji, ale odczuwa ból między palcem wskazującym, a kciukiem, czyli w miejscu, gdzie kładzie się tyczkę. Poza tym takie sytuacje odbijają się na psychice - po takim wydarzeniu Paweł Wojciechowski złamał kość jarzmową.



On również pojechał do Serbii walczyć o medal. W tym sezonie pokonał wysokość 5,78. Spośród tyczkarzy, którzy przyjechali do Belgradu, tak wysoko w tym sezonie oprócz niego i Liska skakał tylko Francuz Kevin Menaldo.

Obaj nasi reprezentanci pewnie zaliczyli pierwszą wysokość - 5,35. W pierwszych próbach uporali się także z poprzeczką zawieszoną na wysokości 5,50.



Lisek w jeszcze lepszym stylu skoczył 5,60. Z tą wysokością poradził sobie też Wojciechowski.



Lisek szacował, że w Belgradzie na złoty medal będzie trzeba skoczyć 5,80. Obaj nasi zawodnicy wyznaczyli sobie w kolejnej próbie wysokość 5,70. Lisek w czwartym kolejnym skoku okazał się bezbłędny i z lekkim zapasem pokonał tę wysokość.



Zdjęcie Paweł Wojciechowski / Adam Warżawa / PAP

Wojciechowski nie miał tyle szczęścia. Brakowało mu dynamiki i strącił poprzeczkę zawieszoną na wysokości 5,70. Poprawka wyszła jednak znakomicie. Tym razem Wojciechowski był dynamiczny na rozbiegu i skuteczny w powietrzu. Z zapasem pokonał tę próbę i mógł szykować się do kolejnej wysokości.

Lisek wpadł w poprzeczkę przy wysokości 5,75 i zdecydował się przenieść dwie próby na 5,80. Udało mu się zaliczyć tę wysokość za pierwszym podejściem i to z dużym zapasem. Przed mistrzostwami szacował, że właśnie tyle trzeba będzie skoczyć, aby zdobyć złoty medal. Tymczasem wysokość tę, i to w pierwszej próbie, pokonali: Czech Jan Kudliczka, Niemiec Raphael Holzdeppe oraz Axel Chapelle z Francji, a Grek Konstadinos Filippidis w drugiej.



Odważną decyzję podjął Wojciechowski, który opuścił 5,75 i 5,80.



Zdjęcie Radość naszych medalistów - Piotra Liska (z lewej) i Pawła Wojciechowskiego /

Filippidis skoczył 5,85 ustanawiając rekord kraju, ale już po chwili na prowadzeniu zmienił go Lisek! Wojciechowski strącił poprzeczkę, podobnie jak Kudliczka, Holzdeppe i Chapelle. Nikomu z tej czwórki nie udało się także po chwili. W trzeciej próbie tylko Wojciechowski pokonał 5,85, a to oznaczało, że będziemy mieć dwa medale!

W konkursie oprócz dwóch Polaków był już tylko Filippidis. Żadnemu tyczkarzowi nie udało się jednak pokonać poprzeczki zawieszonej na wysokości 5,90 i ze złota cieszył się Lisek, srebro zdobył Grek, a brąz Wojciechowski.

