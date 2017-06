​W Arłamowie powstają rzutnie dla Anity Włodarczyk

W Arłamowie, gdzie młodzieżowa reprezentacja Polski przygotowuje się do piłkarskich mistrzostw Europy, w środę zakończona zostanie budowa dwóch kół do rzutu młotem. Od poniedziałku trenować tu będzie mistrzyni olimpijska i rekordzistka świata Anita Włodarczyk.

Zdjęcie Anita Włodarczyk /AFP

- Anita i jej trener zgłosili się do nas w celu podjęcia współpracy. Jesienią przebywali w naszym ośrodku na obozie przygotowawczym. Po nim wspólnie doszliśmy do wniosku, że chcielibyśmy gościć ich częściej, więc podjęliśmy się budowy dwóch rzutni - powiedział Jarosław Korczak, manager ds. sportu w "Hotelu Arłamów".

Mistrzyni olimpijska od poniedziałku będzie przygotowywała się w Arłamowie do mistrzostw świata w lekkoatletyce, które rozegrane zostaną w Londynie (4-13 sierpnia).

- W środę zakończony zostanie montaż gotowych elementów rzutni, które będą gotowe do użytku od czwartku. Oprócz rzutni do dyspozycji Anity będzie siłownia i pomieszczenia do odnowy biologicznej, więc będzie miała optymalne warunki do przygotowań - dodał Korczak.