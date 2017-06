Usain Bolt pobiegnie na 100 metrów w Ostrawie

​Usain Bolt, rekordzista świata na 100 i 200 m, podczas 56. mityngu "Złote Kolce" w Ostrawie 28 czerwca pobiegnie na 100 m - poinformowali organizatorzy. Będzie to jego dziewiąty występ w tym czeskim mieście i pierwszy start w Europie w obecnym sezonie.

W sobotę Bolt, który już wcześniej zapowiedział, że po sierpniowych mistrzostwach świata w Londynie kończy karierę, pożegna się z jamajską publicznością podczas mityngu w Kingston. Uczyni to w towarzystwie mistrzów olimpijskich: Brytyjczyka Mo Faraha, Kenijczyka Davida Rudishy i Wayde'a van Niekerka z RPA.

W Ostrawie po raz piąty w historii pobiegnie na klasycznym sprinterskim dystansie. Startował tu także na 200 i 300 m. Najlepszy wynik na 100 m uzyskał w Czechach w 2009 - 9,77 s. Pierwszy raz pojawił się na mityngu "Zlata tretra" jako 19-latek w 2006 r.

- Zawody w Ostrawie to jeden z pierwszych mityngów, który wpisywałem do swojego kalendarza co sezon. W 2006 r. były to moje pierwsze europejskie zawody i pomyślałem sobie, że powinienem tu być także w tym roku, gdy kończę karierę. Kibice w Czechach zawsze witali mnie znakomicie - powiedział dla oficjalnej strony mityngu jamajski sprinter, rekordzista globu w biegach na 100 m (9,69 s) i 200 m (19,19).

Bolt, po dyskwalifikacji sztafety jamajskiej, która zdobyła złoto w Pekinie, ma osiem mistrzowskich tytułów igrzysk olimpijskich, wywalczonych w stolicy Chin (2008), Londynie (2012) i Rio de Janeiro (2016) w biegach na 100 i 200 m oraz 4x100 m.