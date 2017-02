Piotr Lisek pierwszym polskim tyczkarzem, który pokonał barierę 6 metrów! Lekkoatleta dokonał tego podczas halowego konkursu w Poczdamie, ustanawiając przy okazji absolutny rekord kraju, uwzględniając występy na otwartym stadionie i w hali. - Dwa rekordy Polski, jeden po drugim, co znaczy, że jest w bardzo dobrej formie. Cieszymy się. Ja też się cieszę, że po tylu latach Polak ma w końcu takie wyniki, bo 6 metrów to jednak jakaś bariera. Teraz trzeba tylko to utrzymać. Mamy nowe tyczki, które pozwalają tyle skakać. Do tych tyczek trzeba tylko dopracować technikę. A to jest najtrudniejsza rzecz, bo w tym sporcie połączenie Arnolda Schwarzeneggera z Usainem Boltem nie gwarantuje rekordów - powiedział w rozmowie z x-news Władysław Kozakiewicz, były tyczkarz, mistrz olimpijski z 1980 roku.

Wideo Tyczkarz Piotr Lisek pokonał barierę 6 metrów (wideo)