Tomasz Majewski o nowym cyklu zawodów Orlen Mityng Tour

- Czeka nas w lutym potężna dawka emocji lekkoatletycznych - zapowiedział na konferencji prasowej w Warszawie wiceprezes PZLA Tomasz Majewski.

Zdjęcie Ewa Swoboda /AFP

Mistrz olimpijski w pchnięciu kulą poinformował o nowym cyklu zawodów halowych w Toruniu i Łodzi pod nazwą Orlen Mityng Tour.

Pierwsza impreza to Copernicus Cup, 10 lutego w Toruniu. W zaliczanym do IAAF World Indoor Tour mityngu jedną z ciekawszych konkurencji będzie bieg na 800 m z udziałem Adama Kszczota i Marcina Lewandowskiego oraz Joanny Jóźwik i Angeliki Cichockiej.

Tydzień później (16 lutego) lekkoatletyczne gwiazdy zaprezentują się publiczności w łódzkiej Atlas Arenie. W mityngu Orlen Cup wystąpią m.in. złoci medaliści halowych mistrzostw świata w Sopocie (2014) na 60 m Brytyjczyk Richard Kilty oraz w skoku o tyczce Grek Konstadinos Filippidis i - jak podkreślił Majewski - najlepsi Polacy: Ewa Swoboda, Piotr Lisek, Paweł Wojciechowski, Konrad Bukowiecki, Michał Haratyk.

Cykl rywalizacji pod dachem zakończy się mistrzostwami kraju w Toruniu (18-19 lutego), po których ustalony zostanie skład reprezentacji na mistrzostwa Europy w Belgradzie (3-5 marca).

W Orlen Mityng Tour, na wzór Diamentowej Ligi, będzie prowadzona dodatkowa klasyfikacja w wybranych konkurencjach, a zwycięzcy zostaną nagrodzeni podczas mistrzostw Polski.

Swoboda i Lisek, którzy od kilku tygodni przygotowują się do halowego sezonu przyznali, że "wszędzie jest dobrze, a w domu najlepiej".

- Mimo że uwielbiam dodatnie temperatury, to nie planuję wyjazdów do ciepłych krajów. W ośrodku w Spale mam wszystko, co jest mi potrzebne do trenowania. Poza tym lubię startować w Polsce, tu mam sporo kibiców, a przede wszystkim rodziców, najważniejszych moich fanów - powiedziała Swoboda, która 12 lutego 2016 roku w Toruniu wynikiem 7,07 ustanowiła halowy rekord świata juniorek w biegu na 60 m.

- Również nie planuję zimowych przygotowań poza Polską. W Spale są świetne warunki, dobre mam również w Szczecinie, nie ma więc potrzeby wyjazdu do innych krajów - dodał Lisek, czwarty tyczkarz olimpijskiego konkursu w Rio de Janeiro.