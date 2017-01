Somalijczyk Mo Farah będzie mógł wrócić do USA

Brytyjski rząd zapewnił, że pochodzący z Somalii mistrz olimpijski w biegach Mo Farah będzie mógł wrócić do USA, gdzie mieszka z rodziną, i nie obejmie go wydany przez prezydenta Donalda Trumpa dekret o wstrzymaniu wydawania wiz obywatelom siedmiu państw muzułmańskich.

Zdjęcie Mo Farah będzie mógł wrócić do Stanó Zjednoczonych /AFP

Farah urodził się w Somalii, ale jako dziecko przeniósł się z rodziną do Wielkiej Brytanii. Jest obywatelem tego kraju i w jego barwach zdobył cztery złote medale igrzysk (w biegach na 5 000 i 10 000 m). Obecnie trenuje w Etiopii i obawiał się, czy zostanie wpuszczony do USA. W niedzielę po południu Foreign and Commonwealth Office zapewnił, że dekret Trumpa nie dotyczy obywateli brytyjskich.

Reklama

Przedstawiciel Faraha podziękował za pośrednictwem BBC rządowi za szybkie wyjaśnienie sprawy, ale dodał, że słynny sportowiec "nadal jest zdecydowanie przeciwny takiej dyskryminacyjnej polityce".

W wydanym w niedzielę oświadczeniu Farah podkreślił, że 1 stycznia królowa Elżbieta II nadała mu tytuł szlachecki, a wydaje się, że 27 stycznia prezydent Trump zrobił z niego "obcego".

"Moja historia jest przykładem tego, co może się zdarzyć, gdy stosuje się politykę współczucia i zrozumienia, a nie nienawiści i izolacji" - zaznaczył.

33-letni biegacz jest najbardziej utytułowanym brytyjskim lekkoatletą. Oprócz czterech medali olimpijskich (2012 i 2016) jest także pięciokrotnym mistrzem świata i pięciokrotnym mistrzem Europy. Od sześciu lat mieszka z rodziną w Portland w stanie Oregon.

Dekret Trumpa o czasowej odmowie wydawania wiz obywatelom siedmiu państw muzułmańskich z powodu zagrożenia terrorystycznego wywołał falę protestów na całym świecie. Brytyjski minister spraw zagranicznych Boris Johnson powiedział w niedzielę, że "stygmatyzowanie ze względu na narodowość jest błędne i tworzy podziały". Zapewnił, że Wielka Brytania będzie chronić praw i wolności swoich obywateli w kraju i poza granicami.