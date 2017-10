Sebastian Coe zapowiada duże zmiany w następnej edycji lekkoatletycznych MŚ

Duże zmiany zapowiadają się w programie lekkoatletycznych mistrzostw świata. Szef IAAF Sebastian Coe nie wyklucza nawet skreślenia niektórych konkurencji i skrócenia czempionatu. O szczegółach na razie nie chce mówić. Kolejna edycja MŚ odbędzie się w 2019 r. w Dausze.

Zdjęcie Prezydent IAAF Sebastian Coe /AFP

"Musimy się zmieniać, jeśli chcemy nadal być atrakcyjni dla publiczności. Omawiamy wiele tematów, jest sporo pomysłów, ale na razie to nic pewnego, więc nie mogę zdradzić szczegółów" - powiedział były brytyjski średniodystansowiec.

Reklama

Nie jest tajemnicą, że IAAF od pewnego czasu zastanawia się nad wykreśleniem niektórych konkurencji z programu.

"Ostatnie mistrzostwa świata były wspaniałym wydarzeniem sportowym, ale czy na pewno taka impreza musi trwać 10 dni? Czy wszystkie konkurencje były równie ciekawe dla publiczności? A może powinniśmy skondensować czempionat i rozgrywać wyłącznie półfinały i finały? Pytań jest wiele, ale na razie brak odpowiedzi. Zanim o tym na spokojnie nie porozmawiamy i nie dojdziemy do wspólnych wniosków, nie będę tego komentował" - przyznał Coe.

Dwukrotny mistrz olimpijski w biegu na 1500 m zapowiedział zmiany już w przyszłym sezonie. Mają one dotyczyć m.in. prestiżowego cyklu mityngów Diamentowej Ligi.

"Słucham wszystkich głosów i opinii, które mogą doprowadzić do tego, że lekkoatletyka pójdzie z duchem czasu i nadal będzie atrakcyjna dla kibiców. Zmiany są potrzebne i to w szybkim czasie. Nie dotyczą one wyłącznie formatu zawodów czy konkurencji, ale także innych spraw. Na przykład czemu bieżnia musi mieć zawsze 400 m? A czemu nie budować 200 czy 300 m wokół boisk piłkarskich?" - dodał.

Coe nawiązał także do draftu, popularnego chociażby w koszykarskiej lidze NBA czy hokejowej NHL.

"To ekscytuje cały świat. Każdy patrzy na te wydarzenia. Czemu nie wprowadzić czegoś takiego w lekkoatletyce? Trzeba tylko mądrze przemyśleć format. Jedno jest pewne - w naszych działaniach musimy być radykalni, inaczej nie ma to sensu" - podkreślił szef IAAF.

W ostatniej edycji mistrzostw świata Polacy wywalczyli osiem medali, w tym dwa złote w rzucie młotem Anita Włodarczyk i Paweł Fajdek.