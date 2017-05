Polak oszukał organizatorów Półmaratonu Kieleckiego. Bezczelnie się tłumaczy

- Stop oszustom! - tak rozpoczyna się srogi wpis, który piętnuje postawę niejakiego pana Pawła, amatora biegania, który uciekł się do nieuczciwości i nelegalnie wziął udział w trzeciej edycji płatnego Półmaratonu Kieleckiego. Oszustwo wyszło na jak zupełnie przypadkowo, a tupet mężczyzny, który miał okazję przeprosić za swoje zachowanie, przekroczył wszelkie granice.

Zdjęcie Półmaraton Kielecki /fot. Facebook/Siebiega /

Szachrajstwo pewnie nie wyszłoby na jaw, gdyby nie telefon od jednego z uczestników, który zwrócił uwagę, że w 3. sieBIEGA Półmaratonie Kieleckim z jednym numerem startowym "944" figurowały dwie osoby.

Reklama

Organizatorzy potraktowali zgłoszenie bardzo poważnie i postanowili zbadać incydent. Szybko okazało się, że winowajcą nie jest pan Wojciech (w niebieskiej koszulce), który uiścił opłatę startową i figurował na liście startowej.

Co innego pan Paweł, mężczyzna w żółto-odblaskowej koszulce. "Śledztwo" organizatorów, dokładnie opisane na oficjalnym profilu półmaratonu na Facebooku, obnażyło postępek mężczyzny. Biegacz-oszust postanowił zeskanować od kogoś numer, zmienił jedną cyfrę, podmienił imię, wydrukował, przypiął sobie numer do koszulki i jak gdyby nigdy nic przebiegł półmaraton.

W ten sposób mężczyzna skorzystał z wszystkich przywilejów, za które inni uczestnicy musieli zapłacić. Łącznie z tym, że na mecie dumnie odebrał medal.

Biegacz miał szansę posypać głowę popiołem, ale z idealnej ku temu okazji nie skorzystał. Jako że wcześniej brał udział w innym biegu, tyle że darmowym, w bazie danych figurował jego numer telefonu.

"Zadzwoniliśmy... I wiecie co jest najgorsze? Totalne zero skruchy, nic. Według naszego oszusta on nie zrobił nic złego i jak sam mówi ‘może biegać gdzie chce i ma prawo nosić na sobie co tylko chce’. Liczyliśmy, że usłyszymy choć jedno słowo przepraszam wtedy tego postu by nie było. Ale tak...sorry Panie Pawle M., ale jest Pan zwykłym oszustem i nie oszukał Pan nas - sieBIEGA nie zbiednieje od tych kilkudziesięciu złotych, oszukał Pan innych którzy zapłacili za to aby w tym biegu uczestniczyć" - tak kończy się wpis Świętokrzyskiego Stowarzyszenia Biegaczy sieBIEGA.