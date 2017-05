PKO Festiwal Biegowy 2017. Niższe opłaty do końca maja

Już 6,5 tysiąca osób zgłosiło się do największej imprezy biegowej w Polsce, a zapisy nadal trwają. Do końca maja można zaoszczędzić 20, a z Kartą Biegacza nawet 40 procent, w porównaniu do opłat startowych, które zaczną obowiązywać od 1 czerwca.

Zdjęcie Festiwal Biegowy odbędzie się już po raz ósmy /Informacja prasowa

Trzydniowa impreza (8-10 września 2017 roku) to największe święto biegania w Polsce. W tym roku organizatorzy przygotowali około 30 biegów! Każdy - niezależnie od wieku, kondycji czy chęci znajdzie dystans dla siebie. Zaczynają się już od 300 m, przez 1 km, 3 km, 5 km, 10 km, 17 km, półmaraton, maraton aż po biegi ultra 64 czy 100 km.



W trakcie festiwalu zostanie rozegrany np. Iron Run. To najtrudniejsza konkurencja biegowa w Polsce - w ciągu trzech dni zawodnicy startują aż dziewięciokrotnie. W sumie do przebiegnięcia mają ponad 140 km.



Krynica jest wymarzonym miejscem dla tych, co chcą pobić rekord na 10 km. "Życiowa Dziesiątka" to najszybsze 10 km w kraju. A to dlatego, że trasa z krynickiego deptaka do Muszyny wiedzie z górki. - Tu "życiówki" padają z hukiem - zapewniają organizatorzy festiwalu.



Dla najbardziej wytrwałych jest bieg 7 Dolin. Organizatorzy mocno doceniają wysiłek włożony w pokonanie 100 km. To najwyżej opłacany z biegów ultra w kraju - pula nagród wynosi 80 tys. zł, w tym 73 tys. w gotówce!

A jeśli ktoś nie biega, to i tak powinien wybrać się do Krynicy - organizatorzy zadbali także o miłośników chodzenia z kijkami, czyli nordic walking.



Podczas 8. PKO Festiwalu Biegowego odbędą się koncerty, targi EXPO oraz spotkania z mistrzami sportu i pasjonatami biegania w ramach Forum Sport-Zdrowie-Pieniądze.



Promocyjne opłaty startowe obowiązujące do 31 maja są o około 20 procent niższe od tych, które wejdą w życie 1 czerwca. Dodatkowo każdy posiadacz Karty Biegacza może liczyć na kolejne 20 proc. zniżki. I tak np. opłata startowa za Koral Maraton kosztuje obecnie 70 zł, a z Kartą Biegacza 56 zł. Od 1 czerwca opłata wzrośnie do 90 zł (z Kartą Biegacza nadal 20 proc. taniej).



Karta Biegacza, poza zniżkami na biegi Festiwalu Biegowego, umożliwia zakupy w promocyjnych cenach w punktach partnerskich (jest ich około 450) takich jak hotele, pensjonaty, restauracje, SPA, siłownie, kluby fitness, sklepy sportowe, kolejki liniowe i wyciągi narciarskie, a także biegi partnerskie.

Zapisy na 8. PKO Festiwal Biegowy

Program 8. PKO Festiwalu Biegowego:



Piątek - 8 września 2017 r.

11:00 Bieg Małopolski - eliminacje

15:00 Bieg Małopolski - finały (600 m)

16:00 Krynicka Mila - eliminacje

18:00 Bieg na 15 km

18:10 Bieg w krawacie (600 m)

20:00 Krynicka Mila - finały (1609 m)

22:30 Bieg Nocny (7 km)



Sobota - 9 września 2017 r.

3:00 Bieg 7 Dolin (100 km)

7:00 Bieg 7 Dolin (64 km)

8:30 Mistrzostwa Góry Parkowej w nordic walking (4 km)

10:00 Bieg Kobiet (600 m)

11:00 Życiowa Dziesiątka (10 km)

11:30 5. Marsz Nordic Walking "Przegoń Zawał" (2 km)

12:00 Bieg 7 Dolin (34 km)

13:00 Biegi Dzieci (600 m)

14:30 Bieg Przebierańców (600 m)

15:00 Runek Nordic Walking (17 km)

15:30 Sztafeta Deptaka (4x1200m)

16:00 Runek Run (17 km)

18:00 Bieg na 3 km

22:00 Nocny Bieg Rodzinny (5 km)



Niedziela - 10 września

8:30 Koral Maraton (42 km 195 m)

9:10 Konspol Półmaraton (21 km 97 m)

8:35 Sztafeta Maratońska (10 km i 12,5 km)

9:30 Biegi Dzieci (300 m i 600 m)

13:00 Jaworzyna - HILL Nordic Walking (2,5 km)

14:00 Bieg na Jaworzynę (2,6 km)

14:00 Bieg na 1 km

15:00 Bieg Kibica (600m)