Pierwszy w Iranie międzynarodowy bieg maratoński od 1979 roku

W przyszłym tygodniu w Teheranie odbędzie się pierwszy od islamskiej rewolucji w 1979 roku międzynarodowy bieg maratoński. Mimo napiętych stosunków politycznych na starcie mają stanąć także lekkoatleci z USA i Arabii Saudyjskiej.

Takie informacje podała miejscowa stacja telewizyjna IRIB.

Do rywalizacji dopuszczone zostaną także kobiety, ale pod warunkiem, że dostosują się do wymogów "estetycznych". To oznacza, że muszą mieć zasłonięte włosy, koszulkę z długim rękawem oraz spodnie.

Bieg zostanie rozegrany w trzech kategoriach: na 10 km, na 21 km i w maratonie. Nagrody finansowe wynoszą między 470 a 2300 euro.