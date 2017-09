Paul Tergat szefem Kenijskiego Komitetu Olimpijskiego

Dwukrotny medalista olimpijski i były rekordzista świata w biegu na 10 000 m 48-letni Paul Kibil Tergat będzie kierował w następnej kadencji Kenijskim Komitetem Olimpijskim. Zastąpił innego słynnego biegacza Kipchoge Keino.

Tergat, urodzony 17 czerwca 1969 w Rio w dystrykcie Baringo, w igrzyskach olimpijskich w Atlancie w 1996 roku i cztery lata później w Sydney wywalczył srebrny medal w biegu na 10 000 m.

W bogatej kolekcji trofeów ma także dwa tytuły wicemistrza świata (Ateny 1997, Sewilla 1999) oraz brązowy medal MŚ w Goeteborgu (1995).

Specjalizował się także w biegach przełajowych. Był pięciokrotnym indywidualnym mistrzem świata na długim dystansie w latach: 1995, 1996, 1997, 1998, 1999. W 2000 roku ukończył rywalizację na trzecim miejscu.

Nadawał również ton w półmaratonach. Mistrzostwo świata na tym dystansie zdobył w Palermo (1999) i Veracruz (2000).

22 sierpnia 1997 w Brukseli ustanowił rekord globu w biegu na 10 000 m - 26.27,85, który utrzymał się do 1 czerwca 1998 roku kiedy w Hengelo poprawił go Etiopczyk Haile Gebrselassie uzyskując 26.22,75. Aktualnie rekord świata należy do rodaka Gebrselassie, Kenenisy Bekele (26.17,53 - 26 sierpnia 2005 w Brukseli).

W ostatnich latach kariery Tergat specjalizował się w maratonie. 28 września 2003 w Berlinie przebiegł ten dystans w czasie 2:04.56. Był to pierwszy rekord świata w tej konkurencji oficjalnie uznany przez IAAF. Przetrwał do 2007 roku.

W igrzyskach olimpijskich w Atenach (2004) uplasował się w rywalizacji na 42 195 m na dziesiątym miejscu.

Poprzednik Tergata, 77-letni Kipchoge Hezekieh "Kip" Keino specjalizował się w biegach na średnich i długich dystansach. Krajowemu komitetowi olimpijskiemu szefował od 31 marca 1999 roku. Prowadzi organizację zajmującą się pomocą dla sierot w Kenii.

Był jednym z pierwszych kenijskich biegaczy, którzy odnosili międzynarodowe sukcesy na średnich i długich dystansach. Jego kariera rozpoczęła się w Igrzyskach Wspólnoty Brytyjskiej w 1962, w których zajął 11. miejsce w biegu na 3 mile. W Igrzyskach Olimpijskich w 1964 w Tokio był piąty w biegu na 5000 m i odpadł w półfinale biegu na 1500 m.

W igrzyskach w Meksyku zdobył złoty medal na 1500 oraz srebrny na 5000 m. W Monachium w 1972 triumfował na 3000 m z przeszk., a bieg na 1500 m przyniósł mu srebrny krążek.

W ostatnich latach działalność ruchu olimpijskiego w Kenii pozostawiała wiele do życzenia. Skandale korupcyjne i dopingowe spowodowały, że w 2016 roku był on bacznie obserwowany przez Międzynarodowe Stowarzyszenie Federacji Lekkoatletycznych (IAAF). Sytuacja unormowała się, kiedy Kenia zaczęła respektować wymagania stawiane przez Międzynarodową Agencję Antydopingową (WADA).