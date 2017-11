Olimpijskie kwalifikacje w lekkoatletyce na podstawie rankingów?

Międzynarodowe Stowarzyszenie Federacji Lekkoatletycznych (IAAF) chce wprowadzić rankingi, na podstawie których będzie można zdobyć kwalifikacje na igrzyska olimpijskie oraz mistrzostwa świata.

W opracowaniu nowego systemu ma pomóc węgierska firma statystyczna Elite Ltd. To ona tworzy popularne zestawienia All Athletics.

Reklama

Nowe rankingi mają zostać zaprezentowane w przyszłym roku i na ich podstawie powstaną później listy uprawnionych do startu w mistrzostwach świata w Dausze (2019) oraz igrzyskach w Tokio (2020).

Na razie nie wiadomo, za co lekkoatleci będą zbierać punkty i jak to zestawienie ma wyglądać. Szef IAAF Sebastian Coe obiecał, że będzie ono ustalało hierarchię mityngów i zawodów od krajowych po międzynarodowe.

W ten sposób władze międzynarodowej federacji chcą zmusić czołowych zawodników do rywalizacji w takich mityngach jak Diamentowa Liga. Dotychczas zdarzało się, że lekkoatleci unikali w nich startów.