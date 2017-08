MŚ w lekkoatletyce. Fajdek złotym, a Nowicki brązowym medalistą w rzucie młotem

Polacy rządzą w rzucie młotem! Paweł Fajdek trzeci raz z rzędu został mistrzem świata, a Wojciech Nowicki po świetnym boju zdobył brązowy medal!

Zdjęcie Paweł Fajdek /AFP

To był piękny wieczór polskich młociarzy! Obaj byli faworytami i nie zawiedli, choć Nowicki pewnie czuje lekki niedosyt.



Zaczęło się nie najlepiej, ale w czwartej serii Fajdek rzucił 79,81 i ten wynik zapewnił mu złoto.



Bardziej zaciętą walkę toczył Nowicki. Długo był na drugim miejscu (78,03), ale ostatnim rzutem o 13 cm wyprzedził go Walerij Pronkin (Rosjanin występujący pod neutralną flagą).



Polak próbował jeszcze odpowiedzieć, ale spalił ostatnią próbę.



To trzecie mistrzostwo świata Fajdka. Poprzednie zdobył w Moskwie (2013 r.) i Pekinie (2015 r.).

Po ośmiu dniach rywalizacji, która potrwa do niedzieli, Polacy mają sześć medali. Anita Włodarczyk wywalczyła złoto, a Malwina Kopron - brąz w rzucie młotem, natomiast wicemistrzami świata zostali Adam Kszczot w biegu na 800 m i Piotr Lisek w skoku o tyczce.

Zdjęcie Klasyfikacja rzutu młotem /







A tak przebiegał konkurs seria po serii:







VI seria

Fajdek podszedł do ostatniego rzutu, ale spalił próbę



Nowicki spalił i kończy na trzecim miejscu. Fajdek mistrzem świata!

Sokyrskij spalił, a to oznacza, że na pewno mamy dwa medale!

Bigot 76,87, czyli słabiej od Polaków.



Jeszcze dwóch zawodników i będą rzucali Polacy, a to oznacza, że Fajdem jest już pewny medalu.

Niestety, ostatnim rzutem Walerij Pronkin (78,16) wyprzedził Fajdka. Jak odpowie Polak, który teraz jest trzeci?





V seria

Nowicki spalił rzut, a Fajdek rzucił 79,40. Czyli przed ostatnią serią bez zmian.



Rzuciło już pięciu z ośmiu zawodników i Polacy dalej są niezagrożeni. Za chwilę rzuty naszych zawodników.





IV seria

Zdjęcie Klasyfikacja po 4 seriach /



Paweł Fajdek poprawił się! A dokładniej rzucił 79,81 m i umocnił się na prowadzeniu!



To nie był też dobry rzut Nowickiego. Polak uzyskał 76,19, ale wciąż jest drugi.

Na razie rzuciło pięciu zawodników, żaden nie zagroził Polakom.







III seria

Na razie wygląda to świetnie!





Zdjęcie Klasyfikacja po 3 seriach /





Paweł Fajdek! Polak w trzeciej próbie pokazał moc! 79,73 m i obejmuje prowadzenie. Drugi jest Wojciech Nowicki (78,03).



Brawo Wojciech Nowicki! Polak rzucił 78,03 m i obejmuje prowadzenie!



Sokirski oddał już rzut. Uzyskał 77,15, więc do pobicia wciąż jest 77,5.





II seria

Na prowadzenie wychodzi Aleksiej Sokirski (77,5 m). W drugiej próbie Nowicki się poprawił, ale niewiele. 76,54 m daje mu czwarte miejsce.



Fajdek drugiej próby już nie spalił, ale rzutem też nie zachwycił. Uzyskał 77,09 i jest czwarty. Nowicki zajmuje szóste miejsce.



Prowadzi Sokirski (77,5 m).





I seria

Pierwszy z Polaków rzucał Nowicki i od razu wyszedł na prowadzenie z wynikiem 76,36. Za chwilę jednak o 69 cm dalej rzucił Francuz Quentin Bigot.



Z kolei Fajdek spalił pierwszą próbę, a na drugie miejsce wskoczył Walerij Pronkin (77 m).





KWALIFIKACJE

W kwalifikacjach Fajdek osiągnął 76,82 m w drugim podejściu i opuścił stadion, aby zaoszczędzić siły na finał.

Polak miał najlepszy wynik spośród 14 zawodników rywalizujących w grupie A.

Z kolei Nowicki zakwalifikował się z odległością 76,85 m.