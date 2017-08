MŚ w lekkoatletyce. Adam Kszczot: Niewiele brakło do złota

- Na mecie kręciłem głową, bo niewiele zabrakło mi do złota - mówił, mimo wszystko z uśmiechem, Adam Kszczot, który został wicemistrzem świata w biegu na 800 metrów.

Zdjęcie Adam Kszczot wpadł na metę drugi /AFP

Zaraz po biegu Polak wyglądał na bardzo zadowolonego. Na pytania reportera TVP odpowiadał spokojnie i z uśmiechem.



- Czy biegłem ostrożniej? Wzięło się to z moich ostatnich startów i treningów. Wiedziałem, że jak zacznę za mocno, to będzie mnie to dużo kosztowało. Tak jak wielu moich rywali - analizował na gorąco Kszczot.



Polak na mecie dziękował rodzinie.



- Reniu, Ignasiu - niedługo do Was przyjadę - uśmiechał się do kamery.



Nie zapomniał także o swoim psychologu Janie Blecharzu.

- Ostatnio dużo czasu spędzaliśmy, by to wszystko poukładać - przyznał.



Kszczot bieg rozpoczął spokojnie. Zamykał stawkę, ale popisał się piorunującym finiszem na ostatnich stu metrach, wyprzedzał po kolei rywali i wpadł na metę drugi.- Kręciłem głową, bo niewiele zabrakło mi do złota - podkreślał zaraz po biegu.



Wygrał Francuz Pierre-Amboise Bosse (1.44,67). Polak miał wynik 1.44,95. Obaj osiągnęli najlepsze wyniki w tym sezonie. Brązowy medal wywalczył Kenijczyk Kipyegon Bett z czasem 1.45,21.

Pit