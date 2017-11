MP w biegu na 100 km - Małgorzata Pazda-Pozorska z rekordem kraju

​Małgorzata Pazda-Pozorska (AML Słupsk) została mistrzynią Polski w biegu na 100 km. Wynikiem 8:31.05 poprawiła po 22 latach rekord kraju. W gronie mężczyzn złoty medal w Blizanowie koło Kalisza zdobył Piotr Stachyra (MKS Piast Głogów) rezultatem 7:15.52. Wystartowało 117 osób.

Poprzedni rekord Polski wynosił 8:37.40 i od 21 października 1995 roku należał do Ewy Kempy z Bielawy. Jak powiedział PAP sędzia międzynarodowy Janusz Rozum "wygląda na to, że wszystkie uwarunkowania, by wynik można było uznać jako oficjalny rekord Polski, zostały spełnione, ale... Proces ratyfikacyjny musi być przeprowadzony".

Dziewiąte MP mężczyzn i drugie kobiet odbyły się w ramach 33. Supermaratonu Kalisia. To najstarszy w kraju bieg ultra. Pod nazwą Supermaraton Calisia (przez "C") organizowany był w latach 1982-2001. Hasło przyświecające imprezie od początku brzmiało Omnis vincit, czyli wszyscy zwyciężają. Tym pierwszym był w 1982 roku Henryk Warszawski z Zielonej Góry, który 100 km pokonał w... 7:14.02.

Wyjątkowa była kaliska "setka" w 1995 roku; wówczas rekordy Polski ustanowili Jarosław Janicki (Hermes Gryfino) wynikiem 6:22.33, który do dziś nie został poprawiony, oraz wspomniana Ewa Kępa.

W przyszłym roku jubileuszowe, dziesiąte mistrzostwa kraju odbędą się w stolicy w ramach Międzynarodowego Supermaratonu Stulecia - jednej z głównych imprez sportowych na 100-lecie odzyskania przez Polskę niepodległości, w wyjątkowym dniu i miejscu - 10 listopada w setną rocznicę przyjazdu do Warszawy Naczelnika Państwa i na terenie założonej przez niego uczelni, dziś Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego. Rejestracja rozpocznie się już za miesiąc - 5 grudnia w 150. rocznicę urodzin pierwszego marszałka Polski.

Medaliści 9. mistrzostw Polski mężczyzn w biegu na 100 km:

1. Piotr Stachyra (MKS Piast Głogów) 7:15.52

2. Kamil Kunert (TL ROW Rybnik) 7:17.53

3. Jacek Będkowski (LZS Zawisza Stara Kuźnia) 7:22.32

Medalistki 2. mistrzostw Polski kobiet w biegu na 100 km:

1. Małgorzata Pazda-Pozorska (AML Słupsk) 8:31.05 rekord Polski

2. Monika Biegasiewicz (MKL Szczecin) 8:40.39

3. Małgorzata Karkoszka (UKS Orzeł Dobryszyce) 11:00.13