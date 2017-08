Ministerstwo wyda ponad 52 mln zł na obiekty lekkoatletyczne

Ponad 52 mln zł wyda Ministerstwo Sportu i Turystyki w ramach tegorocznej edycji Programu Rozwoju Infrastruktury Lekkoatletycznej. Dzięki tym środkom uda się wybudować, przebudować lub wyremontować 55 obiektów.

Zdjęcie Anita Włodarczyk wywalczyła złoty medal dla Polski podczas niedawnych lekkoatletycznych mistrzostw świata w Londynie /AFP

- Ostatnie sukcesy polskich sportowców w mistrzostwach świata w Londynie i letniej Uniwersjadzie w Tajpej utwierdzają nas w przekonaniu, że lekkoatletyka to dyscyplina z olbrzymim potencjałem medalowym. Dążymy do tego, aby było jeszcze lepiej i właśnie dlatego sukcesywnie zwiększamy dostęp do nowoczesnej i funkcjonalnej infrastruktury. Dzięki kwocie ponad 52 milionów zł wesprzemy budowę, przebudowę lub remont 33 obiektów treningowych m.in. nowoczesnych i bezpiecznych bieżni, rzutni czy skoczni. Ponadto w ramach naszego programu wsparciem finansowym objęte zostaną 22 obiekty certyfikowane, które uzyskają świadectwo Polskiego Związku Lekkiej Atletyki. Certyfikat ten umożliwia rozgrywanie oficjalnych zawodów - powiedział minister sportu Witold Bańka.



Dofinansowaniem zostały objęte zadania inwestycyjne dotyczące budowy, przebudowy lub remontu obiektów zarówno treningowych jak i umożliwiających profesjonalne współzawodnictwo. Kwota ponad 52 mln zł będzie wypłacana do 2020 roku.



Reklama

Program Rozwoju Infrastruktury Lekkoatletycznej jest jednym z sześciu programów infrastrukturalnych. Łącznie w 2017 roku MSiT przeznaczyło na ich realizację ponad 463 mln zł.